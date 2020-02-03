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В Тюмени пройдут соревнования по лыжным гонкам среди инвалидов

Спорт, 16:54 03 февраля 2020

ЦСП72 | Фото: ЦСП72

Более 240 спортсменов примут участие во Всероссийской спартакиаде специальной олимпиады по лыжным гонкам и бегу на снегоступах в Тюмени, сообщает ЦСП72.

Лыжники с ограничениями по здоровью из 28 регионов соберутся в Областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" с 4 по 6 февраля. Команду Тюменской области представят 15 человек.

Торжественное открытие спартакиады состоится 4 февраля, начало - в 14 часов 30 минут. В этот же день состоятся стартовые забеги на лыжах и снегоступах. Финальные забеги пройдут 5 и 6 февраля. Награждение победителей начнется 6 февраля в 17 часов.

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# Жемчужина Сибири , лыжные гонки , спартакиада инвалидов

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