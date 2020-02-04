В Упорово сыграли в шахматы

| Фото: администрация Упоровского района | Фото: администрация Упоровского района

34 спортсмена разных возрастов из Упоровского и Исетского районов, Тюмени, Заводоуковска и Курганской области приняли участие в турнире по шахматам памяти Анатолия Нохрина, который прошел в Упорово.

Как сообщила корреспонденту информагентства "Тюменская линия" начальник управления по работе с территорией администрации Упоровского района Марина Сорокина, турнир проходит ежегодно на протяжении семи лет. Его организовали энтузиасты и любители шахмат ко дню рождения трагически погибшего директора совхоза "Емуртлинский" Анатолия Нохрина, который не только сделал совхоз передовым, но и развивал спорт.

"Сейчас шахматные клубы работают во всех школах района и в одном из детских садов. Самым активным представителям этого вида спорта - Упоровской и Крашенининской школам - председатель Тюменской областной шахматной федерации Геннадий Шантуров вручил наборы шахмат. Наборы и столики-доски от федерации подарили многодетным семьям Грязновых, Ляпиных, Калпашниковых и Угрениновых, чтобы ребята могли заниматься дома", - рассказала Марина Сорокина.

Победителем турнира стал Юрий Рудаков из с. Коркино Упоровского района, второе место занял Николай Стариков из Шатровского района Курганской области, третье – Анатолий Салмин из Заводоуковска.

Призеры соревнований получили медали, грамоты и памятные подарки. Все участники – дипломы.

Ирина Кургузова