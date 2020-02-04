Более двадцати новых производств запущено в Тюменской области в 2019 году

| Фото: www.tmnpark.ru/ | Фото: www.tmnpark.ru/

Более 20 новых производств заработало в Тюменской области в 2019 году. Об этом на традиционной пресс-конференции, посвященной итогам 2019 года, сказал председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов.

"В Упоровском районе открыт завод по переработке картофеля агрофирмы "КриММ", - рассказал он. - В Ялуторовском районе реализован инвестиционный проект по строительству молочно-товарного комплекса "Петелино". В индустриальном парке "Боровский" запущены в эксплуатацию высокотехнологичное производство по переработке овощей, листовых салатов и зелени "Прованс" и фабрика снеков "ОКЕЙЧ".

Важными событиями 2019 года, по мнению Сергея Корепанова, стали завершение строительства важнейшего для региона проекта - Тюменской кольцевой автодороги. Отремонтировано более шестисот километров дорог. Начато строительство аэропорта в городе Тобольске, добавил парламентарий.

Борис Олейник