Определены победители зимнего фестиваля ГТО в Викуловском районе

| Фото: vikulovo.admtyumen.ru | Фото: vikulovo.admtyumen.ru

Зимний фестиваль ГТО среди взрослого населения в зачет XXIII зимних сельских спортивных игр прошел в Викуловском районе, сообщает администрация муниципалитета.

В программу фестиваля вошла сдача нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса: тест на гибкость, упражнение на пресс, отжимание, прыжок в длину с места, подтягивание на высокой перекладине или рывок гири 16 кг и бег на лыжах. Испытания прошли участники семи команд.

Победителем стала команда Викуловского сельское поселения, второе место заняли представители Каргалинского поселения, третье - Березинского поселения. Участники, показавшие лучшие результаты, будут представлять район на областном зимнем фестивале ГТО в Тюмени.