"Бизнес-ипотеку" запустил Запсибкомбанк

| Фото: Запсибкомбанк | Фото: Запсибкомбанк

"Бизнес-ипотеку" на приобретение коммерческой недвижимости по ставке от 9 % годовых запустил для малого и среднего бизнеса Запсибкомбанк.

Как поясняет пресс-служба Запсибкомбанка, кредит выдается на приобретение офисной недвижимости, торговых помещений и помещений для оказания услуг. Приобретаемая недвижимость передается в залог банку, прочий залог не потребуется.

Страхование объекта залога не обязательно, но при наличии страховки она может быть включена в сумму кредита также, как и стоимость услуг агентства недвижимости. Максимальный размер кредита не ограничен, срок - до 15 лет.

При сумме кредита до 10 млн рублей заявка на кредит рассматривается по упрощенному пакету документов.

Условия "Бизнес-ипотеки" позволяют предпринимателю стать собственником недвижимости без первоначального взноса, решение принимается в зависимости от кредитного рейтинга заемщика.

"В Запсибкомбанке "Бизнес-ипотека" может выдаваться как на приобретение готовой недвижимости, так и на участие в долевом строительстве. Сейчас подать заявку стало проще, так как из списка документов мы исключили квартальную отчетность. Упрощенная схема рассмотрения заявок на кредиты до десяти миллионов рублей значительно ускоряет процесс сбора документов", – прокомментировала директор Дирекции корпоративного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Оксана Седых.

Оформить заявку на звонок сотрудника и узнать подробнее о данном кредите можно на сайте банка.