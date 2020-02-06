На Ямале выросли объемы добычи газа и нефти

| Фото: правительство Ямала | Фото: правительство Ямала

На 2,1% вырос объем добычи газа на Ямале в 2019 году по сравнению с 2018 годом и составил 608 млрд кубометров. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

По данным департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа, основной объем добычи газа в регионе – 448 млрд кубометров (73,7% всей добычи) – обеспечили предприятия "Газпрома". Доля компаний "НОВАТЭКа" составила 17,5% (106,6 млрд кубометров), доля остальных предприятий – 8,8% (53,4 млрд кубометров).

Объем добычи нефти вырос на 7,3%, до 34,3 млн тонн, объем добычи газового конденсата – на 10,7% (23,6 млн тонн).

Больше всего нефти, 61% от всей добычи по округу, или 20,8 млн тонн, извлекли компании "Газпром нефти". Предприятиями "Роснефти" добыто 16,9%, или 5,8 млн тонн, "НОВАТЭКа" – 14,5%, или 5 млн тонн, остальными недропользователями – 7,6%, или 2,7 млн тонн.

Из суммарного объема добычи конденсата 46%, или 10,9 млн тонн, было добыто предприятиями "НОВАТЭКа", 41%, или 9,7 млн тонн, – предприятиями "Газпрома". Доля остальных компаний составила 13% (3 млн тонн).

В 2020 году на Ямале планируется добыть 598 млрд кубометров газа, 37,9 млн тонн нефти и 27,8 млн тонн конденсата. Таким образом, в 2020 году объем добычи газа останется практически на прежнем уровне, нефти увеличится на 10%, конденсата – на 15%.