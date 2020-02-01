БК "Нефтехимик" обменялся победами с баскетболистами из Курска

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тобольский баскетбольный клуб "Нефтехимик" провел две игры в рамках первенства российской суперлиги 2.

В Курске подопечные Дмитрия Тараканова встречались с местным клубом "Русичи". В первой встрече тоболякам удалось одержать уверенную победу со счетом - 99:79. Отличный матч провел Алексей Альмушев, набравший 37 очков, также на его счету 18 подборов.

Во второй встрече хозяевам удалось взять реванш - 88:76. Тоболяки выиграли два первых тайма, но провалились в третьем и четвертом. Как рассказал после матча главный тренер гостей Дмитрий Тараканов, на результат повлияли проблемы с составом.

"Три человека из команды уже в Курске подхватили вирус, у них поднялась температура. Поэтому в заявке на игру у нас было восемь человек. Первую половину матча провели хорошо, но во второй части игры сказалось усталость. Проиграли подбор, совершили много невынужденных ошибок", - отметил Дмитрий Тараканов.

Следующие игры "Нефтехимик" проведет дома. 15 и 16 февраля тоболяки в СК Центральный примут "Локомотив-Кубань-ЦОП" из Краснодара.

Евгений Новоселов