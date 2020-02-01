На Ямале построили первую изгородь для содержания северных оленей

| Фото: www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

40 км изгороди для содержания северных оленей построено в Надымском районе на Ямале. Как сообщается на официальном сайте правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, пилотный проект по развитию изгородного оленеводства реализует фермерское хозяйство Владимира Слепушкина на средства окружного гранта в размере 15 млн рублей.

Участок для этого в 30 км южнее поселка Лонгъюган, по оценке специалистов, выбран очень удачно: он занимает сразу две зоны – и тундровую, и таежную. Место богато ягелем – основным кормовым ресурсом для животных. Одна из задач эксперимента - показать, насколько успешно тундровый олень сможет привыкнуть к условиям тайги.

На днях поголовье оленей из Ямальского района уже пригнали на новое место. Здесь же обосновались две семьи оленеводов – Владимира Слепушкина и Константина Сэротэтто. Сейчас у них на двоих более 400 голов оленей.

"Изгородь – это удобно, она нужна, чтобы весной олени не ушли на север, - рассказал глава оленеводческого хозяйства Владимир Слепушкин. - Мы планируем увеличить поголовье до 500 голов, чтобы делать забойку и стабилизировать стадо".

Многие оленеводы, по словам начальника отдела развития сельского хозяйства регионального департамента АПК Андрея Ревнивых, опасаются перегонять стада в Надымский район и в таежную зону из-за того, что подобного опыта в округе еще не было.

"Как раз выпас оленей в условиях изгороди должен доказать, что это все реализуемо, - пояснил он. - Через три года мы подведем итоги".

В 2019 году грантовая поддержка на развитие агропромышленного комплекса Ямала предоставлялась впервые, и одним из приоритетных направлений стало изучение альтернативных способов содержания северных оленей. Еще один проект на выигранный грант реализует община "Сядэй-Яхинская" на юге Тазовского района.

"Эти проекты очень важны для дальнейшего развития оленеводства в регионе, - считает заместитель регионального департамента АПК Вячеслав Жедулев. - Кормовые ресурсы оленьих пастбищ сегодня ограничены, и проекты по изгородному содержанию животных помогут нам изучить возможности адаптации северных оленей к условиям изгороди, к искусственной подкормке. Быстрых результатов мы не ждем, но в случае успеха этот опыт вполне сможет получить распространение на других территориях округа".