ХК "Рубин" уступил дома новокузнецким хоккеистам

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Тюменский "Рубин" потерпел домашнее поражение в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги, сообщает пресс-служба клуба.

Тюменцы не смогли ничего противопоставить "Металлургу" из Новокузнецка – 2:5.

В Тюмень гости прибыли после пяти поражений подряд, находясь на грани непопадания в плей-офф. Несмотря на это, встречу активнее начали рубиновцы, реализовав большинство на девятой минуте. Комбинацию с участием Дениса Ячменева и Егора Бабенко завершил Вадим Кравченко.

До конца периода гости не только отыгрались, но и вышли вперед. Заброшенные шайбы на счету Максима Кицына, Даниила Ердакова и Александр Шевченко - 1:3. Во втором периоде хозяева более чем вдвое перебросали оппонентов. На 22-минуте разницу в счете сократил защитник Георгий Бердюков - 2:3. Третий период хозяевам не удался. На 46-й минуте большинство гостей реализовал Алексей Шубин. Через 44 секунды Сергей Купцов довел преимущество гостей до трех голов - 2:5.

Главный тренер "Рубина" Михаил Звягин назвал победу гостей заслуженной.

"Соперник здорово играл. Нас же после победы в Ижевске, так подняли до небес, что никак не можем вернуться обратно. Получили хорошую информацию, с кем можно идти в плей-офф, а кто будет в основном поддерживать болельщиков на трибунах, автографы раздавать. Они это любят делать", - отметил Михаил Звягин.

Следующий матч "Рубин" проведет также дома. 13 февраля тюменцы примут "Торпедо" из Усть-Каменогорска.