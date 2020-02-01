Более 218 миллиардов рублей налогов собрали в Тюменской области

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Более 218,5 млрд рублей собрано налоговой службой Тюменской области в 2019 году. Без учета страховых взносов на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование – размер поступлений составил более 146,1 млрд рублей, что на 11 млрд рублей больше, чем за 2018 год. Об этом сообщается на официальном сайте Федеральной налоговой службы.

Объем поступлений в федеральный бюджет относительно 2018 года вырос на 16,2% и составил 58,2 млрд рублей. В общей сумме администрируемых управлением доходов федерального бюджета поступления НДС составили – 92,5%, налога на прибыль организаций –4,9%, налога на добычу полезных ископаемых –1,3% и акцизов по подакцизным товарам – 0,4%.

В бюджет Тюменской области объем поступлений относительно аналогичного периода 2018 года вырос на 3,4% и составил 87,9 млрд рублей.

Формирование доходов бюджета Тюменской области в отчетном периоде 2019 года обеспечили: НДФЛ – 43%, налог на прибыль – 31,4%, имущественные налоги – 16,8%, налоги на совокупный доход – 6,8% и акцизы по подакцизным товарам – 1,5%.

Положительная динамика поступлений за 2019 год отмечается по налогу на прибыль - 14%, страховым взносам - 10,3%, а также по земельному (5,2%), транспортному (55,4%) и налогу на имущество физических лиц (46,3%).