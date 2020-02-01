Уникальная стоматологическая клиника появится в Тюмени в результате сотрудничества с Южной Кореей

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Поэтапную реализацию проекта по строительству в Тюмени уникальной стоматологической клиники с отделением челюстно-лицевой хирургии, начиная от разработки технического задания и заканчивая сдачей объекта в эксплуатацию, обсудил губернатор Тюменской области Александр Моор с представителями делегации Республики Корея. Деловая встреча прошла в областном правительстве.

Руководитель делегации, исполнительный директор клиники Sun Healthcare International Ли Кю Ын рассказал об участии корейского медицинского центра в проекте создания клиники. Соответствующий договор о сотрудничестве ранее подписали генеральный директор, главный врач медико-санитарной части "Нефтяник" Иван Попов и исполнительный директор клиники Sun Healthcare International Ли Кю Ын. Южнокорейская клиника станет участником кластера "Медицинский город" и возьмет на себя функции консультанта-оператора в строительстве новой стоматологической клиники на базе многопрофильного стационара МСЧ "Нефтяник".

Приветствуя иностранную делегацию и лично Ли Кю Ына, Александр Моор напомнил, что идея строительства клиники возникла четыре года назад, когда корейские коллеги впервые приезжали в Тюмень.

"В этом году мы переходим к практической реализации проекта. Наша задача, не только построить современную стоматологическую клинику, оснастить ее высокотехнологичным оборудованием, но и подготовить необходимый медицинский персонал. Начать процесс подготовки специалистов необходимо уже на стадии строительства. И в этом вопросе мы рассчитываем на поддержку наших корейских коллег", – подчеркнул губернатор.

Новое медучреждение будет предоставлять специализированную стоматологическую медицинскую помощь в условиях многопрофильной клиники, а главным звеном станет отделение челюстно-лицевой хирургии. Здесь будут доступны эстетические, реконструктивно-восстановительные и ортогнатические операции всех категорий сложности. Профессиональную помощь смогут получить пациенты с врожденной челюстно-лицевой патологией, последствиями травм и ожогов. Первых пациентов клиника примет в 2023 году.

"Этот проект, по мнению медицинского сообщества, интересен для всего Уральского региона. Он предполагает создание полного цикла стоматологической помощи взрослому населению и детям на одной базе, чтобы наши пациенты могли получить весь спектр квалифицированных стоматологических услуг в одном месте", – сказал генеральный директор, главный врач медико-санитарной части "Нефтяник" Иван Попов. По его мнению, привлечение практикующих ведущих международных специалистов в новую стоматологическую клинику позволит осуществлять научную и образовательную деятельность.

В ходе беседы руководитель делегации Республики Корея Ли Кю Ын заверил присутствующих в поэтапном сопровождении проекта и оказании консультативной поддержки в вопросах менеджмента и современных технологий, оборудования, а также подготовки специалистов на всех этапах развития клиники.

"Для нас большая честь и ответственность, что Тюменская область выбрала нашу клинику для развития партнерских связей и реализации такого интересного проекта. Надеюсь, что такое сотрудничество будет взаимно полезно всем", – заявил он. Ли Кю Ын в ходе визита в Тюмень посетил несколько медицинских учреждений региона и на встрече с губернатором высоко оценил уровень квалификации хирургов города, попросив об ответной стажировке для корейских медиков.

Подводя итоги встречи, губернатор Тюменской области Александр Моор заверил, что реализация проекта строительства новой стоматологической клиники будет осуществляться под его личным контролем.

"Мы многое делаем в регионе для развития системы здравоохранения, и теперь хотели бы внедрить самые современные технологии и в стоматологии, в частности, в лицевой хирургии. Правительство Тюменской области окажет всестороннюю поддержку в реализации этого проекта, чтобы наши земляки могли получать качественную медицинскую стоматологическую помощь у себя дома", – резюмировал глава региона.

Соб. инф.