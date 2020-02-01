Тоболяк потратил шестнадцать тысяч рублей с найденной карты

| Фото: duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Тоболяка, расплачивающегося чужой банковской картой, задержали сотрудники полиции, сообщает МО МВД России "Тобольский".

В дежурную часть обратилась 47-летняя женщина, которая потеряла свою банковскую карту. Позже ей стали приходить смс-сообщения о списании денежных средств.

Подозреваемый нашел утерянную карту. Вначале он расплатился ей в сетевом магазине, затем на автозаправочных станциях договаривался с водителями и оплачивал им картой покупку топлива, а они в свою очередь отдавали наличные денежные средства. Таким образом мужчина потратил свыше 16 тыс. рублей.

Полицейские задержали 37-летнего подозреваемого, он признал свою вину. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.