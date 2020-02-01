Более ста тонн ямальской оленины отправились в Финляндию

| Фото: ИА "Север-пресс" | Фото: ИА "Север-пресс"

Почти 114 тонн мяса оленя досмотрели сотрудники Ямало-Ненецкого отдела управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам в феврале, сообщает ведомство.

Первую в этом году партию ценного диетического мяса предприятие "Ямальские олени" отправило со станции в Лабытнанги в Санкт-Петербург с последующей отправкой в Финляндию.

Мясо было погружено в четыре железнодорожных вагона-рефрижератора. Сопроводительные ветеринарные документы соответствовали отправляемому грузу и были оформлены по установленным правилам. Специалисты дали разрешение на вывоз мяса.

Предприятие "Ямальские олени" выпускает мясную продукцию премиум-класса. Предприятие сертифицировано по нормам ЕС, производит свыше ста наименований продуктов из экологически чистого мяса северного оленя, пользующегося спросом не только в Российской Федерации, но и за ее пределами.