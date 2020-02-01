В сфере АПК Тюменской области в 2019 году реализовано 66 инвестиционных проектов

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Запуск в начале 2019 года молочно-товарного комплекса "Петелино", вывел Ялуторовский район в пятерку муниципальных образований по объемами производства молочной продукции. Строительство животноводческого комплекса ООО "Петелино", как рассказал на заседании общественного совета при департаменте АПК Тюменской области заместитель губернатора Владимир Чейметов, это один из успешно реализованных в 2019 году инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса и перерабатывающей промышленности.

Всего в этой сфере, по данным департамента АПК, было реализовано 66 инвестиционных проектов.

И "Петелино" с объемом инвестиций 1,22 млрд рублей – один из наиболее значимых инвестпроектов. В результате глубокой модернизации на базе имевшегося ранее производства создана оснащенная современным оборудованием ферма, рассчитанная на содержание 1800 фуражных коров.

При выходе на полную мощность в 2021 году производство молока на ферме ООО "Петелино" составит 10 млн тонн в год, общее поголовье крупного рогатого скота —3 тыс. голов.

"Тюменская область сохранила лидерство в Уральском федеральном округе по объему производства сельскохозяйственной продукции на душу населения, - отметил Владимир Чейметов. – В том числе и по производству молока. Наш регион в ходит в Топ-15 регионов России по объемам производства молока, занимая 12 место. Это почетно, и у нас есть перспективы для дальнейшего роста".

Борис Олейник