Александр Моор рассказал землякам о счастливой семейной паре из Исетского района

| Фото: из аккаунта Александра Моора в социальных сетях | Фото: из аккаунта Александра Моора в социальных сетях

Губернатор Тюменской области Александр Моор в своих личных аккаунтах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram в рубрике #людирегиона72 рассказал землякам о семейной паре из Исетского района, которая недавно отметила 70-летие совместной жизни. Он признался, что также надеется встретить эту значительную дату в кругу своих близких.

"Мы с супругой знакомы с четвертого класса. Еще когда мы дружили до свадьбы, я озвучивал ей свои планы по поводу семьи, что у нас обязательно будет трое детей. Однако все получилось еще лучше: я - папа четверых ребятишек. Надеюсь, что 70 лет совместной жизни мы так же встретим вместе, как наши земляки, Антон Яковлевич и Татьяна Ивановна Калинины из Исетского района. День их бракосочетания символично пришелся на 7 января - светлый праздник Рождества", - написал глава региона.

Пять детей, 10 внуков и 16 правнуков — такая большая и дружная семья появилась в Тюменской области благодаря тому, что когда-то двое встретили друг друга на сельхозработах и пронесли взаимную заботу, уважение и тепло сквозь года, сообщил Александр Моор. Он пожелал каждому быть счастливым в кругу близких людей, дарить и чувствовать от них любовь каждый день, вне зависимости от календарных дат.