В Тюменской области хранят память о воинах-интернационалистах

| Фото: www.admtyumen.ru | Фото: www.admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к жителям региона 15 февраля в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

В этот день в 1989 году советские войска были полностью выведены из Афганистана.

"В эту дату день мы скорбим о погибших воинах-интернационалистах, чествуем ныне живущих, тех, кто, не жалея себя, защищал интересы нашей Родины за ее пределами. Мы отдаем должное их профессионализму, воинскому мастерству, чувству долга, верности присяге и патриотизму", - отметил Александр Моор.

Ветераны боевых действий свято хранят память о погибших товарищах, поддерживают их родных, активно участвуют в общественной жизни региона.

"Особой благодарности заслуживает работа по патриотическому воспитанию молодых тюменцев. Своим мужеством и отвагой вы подаете пример будущим защитникам нашей страны. Желаю всем здоровья и благополучия, мира и добра!"- говорится в обращении главы региона к жителям Тюменской области.