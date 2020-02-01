Пятьдесят тысяч тюменцев занимаются физкультурой и спортом

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Число тюменцев, систематически занимающихся физкультурой и спортом, с каждым годом растет. Об этот свидетельствует статистика, которую на встрече с депутатами привел директор департамента по спорту и молодежной политике администрации города Евгений Хромин.

В 2019 году было охвачено 45,9% населения Тюмени, то есть 341 тыс. 930 человек. Из них 246 тысяч 200 – дети и молодежь до 29 лет. Для сравнения: в 2018 году общий охват составлял 291 тыс. 670 человек (40,2%). Пять лет назад, в 2015 - 235 тыс. 500 человек (33,2%).

Согласно нацпроекту "Спорт – норма жизни", к 2024 году охват нужно увеличить до 59,5%. То есть вовлечь 499 тыс. 500 человек, в том числе 265 тыс. 400 детей и молодежи.

"Президент поставил серьезные задачи, число систематически занимающихся физкультурой и спортом необходимо увеличить на 160 тысяч. Но благодаря системным инновациям, которые сегодня являются опорной точкой в реализации поставленных задач, за 2019 год нам удалось увеличить на 50 тысяч, - говорит Евгений Хромин. - Создание кластеров спортивной инфраструктуры позволяет более эффективно использовать имеющуюся материально-техническую базу. В систему работы включены наши ведомства, учреждения основного общего образования, дополнительного образования, социальных партнеров. Подготовка спортивного резерва позволяет внедрять новые современные методики и технологии".

В числе системных инноваций – организация "Физкультуры по интересам", "Лета со спортом", создание "Спортивных классов", школьных и студенческих спортклубов. Востребованы занятия со спортивными инструкторами. Направление спортинструкторов продолжит развиваться: будут подключать новые районы, разрабатывать адресные модели работы, сообщает "Вслух.ру".