Спартакиада среди допризывной молодежи стартует в Тюменской области

| Фото: центр "Аванпост" (архив) | Фото: центр "Аванпост" (архив)

Первый этап ежегодной спартакиады среди допризывной молодежи пройдет в Заводоуковском городском округе 20 и 21 февраля, сообщает региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост".

Участникам первого этапа предстоит испытать себя в соревнованиях по зимнему полиатлону (пулевая стрельба, подтягивания на высокой перекладине, лыжные гонки на дистанциях 5 и 10 км), спортивному троеборью (челночный бег, поднимание туловища из положения лежа, прыжок в длину) и строевому смотру.

Борьбу за победу и призовые места они будут вести как в отдельных видах соревнований, так и в общекомандном зачете.

Соревнования по спортивным дисциплинам развернутся в Центре зимних видов спорта "Сосновый бор". Строевой смотр пройдет на территории детского лагеря им. Ю. А. Гагарина.

По окончании спартакиады из числа победителей и призеров сформируют сборную команду Тюменской области, которая представит регион на спартакиаде молодежи России допризывного возраста.

Отметим, в 2020 году спартакиада посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Второй этап запланирован к проведению в мае в Тюмени, третий этап — в сентябре в Ишиме.