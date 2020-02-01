Строители приступили к установке свай будущей школы в Увате

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Возведение школы на 360 учебных мест продолжается в селе Уват. После подготовительных работ на участке строители приступили к погружению свай, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Уватская школа аналогична строящейся школе в поселке Казарово в Тюмени. Здание площадью более 8 тыс. кв. м будет иметь две основные обособленные группы – учебную (для младших и старших школьников) и общешкольную – и делиться на две зоны.

В зоне А разместятся кабинеты для занятий, административный, медицинский блоки, а также учебные мастерские для проведения уроков труда и библиотека.

Зона Б будет предназначена для проведения спортивных мероприятий, также предусмотрены актовый зал и столовая с обеденным залом на 130 мест. Главный вход в здание школы оборудуют пандусом для возможности доступа маломобильным гражданам.

Согласно заключенному контракту строительно-монтажные работы будут завершены в августе 2021 года.