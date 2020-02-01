Новый спорткомплекс с бассейном построят в Тюмени

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Новый спортивный комплекс с бассейном планирует построить в Тюмени компания "Аквафит", сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Он будет включать в себя плавательный спортивный бассейн протяженностью 25 м на шесть дорожек, тренажерный зал площадью 450-600 кв. м. Общая площадь одноэтажного здания составит около 1,5 тыс. кв. м, а прогнозируемая посещаемость комплекса оставит до 15 тыс. человек в месяц.

Планируется, что общий объем инвестиций в проект превысит 30 млн рублей, в результате его реализации будет создано 31 рабочее место.

Ранее компания "Аквафит" подписала соглашение о сотрудничестве с Инвестиционным агентством Тюменской области и администрацией города. Документ дает инвестору возможность получения в аренду земельного участка для реализации проекта без проведения торгов.

Отметим, в Тюменской области действует процедура предоставления инвесторам площадок под реализацию масштабных проектов без проведения торгов. Критерии для признания проекта масштабным установлены областным законом "О порядке распоряжения и управления государственными землями Тюменской области".

Решение о признании инвестпроекта ООО "Аквафит" соответствующим критериям масштабного инвестиционного проекта принял экспертный совет Инвестиционного агентства. Позже его поддержали на президиуме областного правительства.