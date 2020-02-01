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Тюмень впервые примет чемпионат и первенство УФО по панкратиону

Спорт, 11:07 20 февраля 2020

ассоциация панкратиона Тюменской области | Фото: ассоциация панкратиона Тюменской области

Чемпионат и первенство УФО по панкратиону впервые пройдут в Тюмени 22 и 23 февраля. Местом проведения соревнований станет Легкоатлетический манеж (ул. Луначарского, 12), сообщает областная ассоциация панкратиона.

В течение двух дней будут определены лучшие спортсмены округа в разделах "панкратион классический" и "панкратион традиционный". Победители и призеры получат право выступить на чемпионате и первенстве России.

Участниками соревнований станут сильнейшие спортсмены - победители и призеры всероссийских и международных состязаний. Главным судьей турнира станет президент Федерации панкратиона России Константин Климов.

Торжественное открытие соревнований в дисциплине "панкратион традиционный" состоится 22 февраля в 12 часов 30 минут. В этот же день состоятся поединки среди юношей и девушек в четырех возрастных категориях. 23 февраля пройдут соревнования в дисциплине "панкратион классический". Поединки начнутся в 9 часов.

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# легкоатлетический манеж , панкратион , соревнования

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