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Запсибкомбанк: рефинансировать ипотеку проще, чем кажется

Экономика, 16:09 20 февраля 2020

Запсибкомбанк | Фото: Запсибкомбанк

С помощью рефинансирования можно быстрее погасить кредит, сэкономить на выплаченных процентах, снизив ставку. Перевести ипотеку в Запсибкомбанк из другого может клиент, исправно платящий по своим обязательствам. Чтобы подать заявку на рефинансирование ипотеки, достаточно прийти в ближайший офис Запсибкомбанка.

Рефинансировать ипотеку проще, чем кажется: расчет платежа за 15 минут и консультация по процессу рефинансирования при визите в любой офис Запсибкомбанка.

Предварительное решение – в течение часа для клиентов, получающих зарплату на карту Запсибкомбанка, и в течение дня – для остальных клиентов.

Ставка – от 8,3% годовых. Возможность рефинансирования ипотеки под 5% годовых для семей с двумя и более детьми в рамках программы господдержки.

"Экономия от изменения ставки по ипотеке при рефинансировании в Запсибкомбанке на один процентный пункт приведет к экономии за год более двадцати одной тысячи рублей, а за весь срок кредита экономия – до шестисот сорока трех тысяч рублей. Чем больше разница между вашей текущей ставкой и новой ставкой, тем больше экономия" - отметил руководитель дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Иван Бочарников.

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# Запсибкомбанк , ипотека , кредиты

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