Тюменские предприятия заинтересованы в повышении производительности труда

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

38 новых предприятий Тюменской области дополнительно были включены в национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости" по итогам 2019 года. Всего мероприятия нацпроекта реализуют 48 предприятий региона, сообщает областной департамент экономики.

За 2019 год 1 тыс. 565 работников предприятий прошли переобучение либо повысили свою квалификацию для повышения производительности труда. Обучение инструментам бережливого производства с 2018 года прошли 616 человек, из них 268 человек - в 2019 году.

В декабре 2019 года завершены работы по созданию учебной производственной площадки "Фабрика процессов", обеспечивающей практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов. Официальное открытие прошло в январе 2020 года.

Стать участниками "Фабрики процессов" могут сотрудники предприятий, задействованные в работе по внедрению инструментов бережливого производства, учащиеся вузов и ссузов, сотрудники органов исполнительной власти Тюменской области и органов местного самоуправления.

В рамках реализации мероприятий по нефинансовому стимулированию предприятий к повышению производительности труда, предусмотренных федеральным проектом "Системные меры" в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" прошел региональный этап пилотного конкурса лучших практик наставничества среди предприятий-участников нацпроекта. В январе 2020 года подведены итоги конкурса. В номинации "Наставничество в профессиональном развитии молодежи" победителем стал АО "ГМС Нефтемаш", в номинации "Наставничество в профессиональном самоопределении" лучшим признано Тобольское пассажирское автотранспортное предприятие.

В образовательной программе "Лидеры производительности" для руководящего персонала предприятий в 2019 году приняли участие 24 сотрудника предприятий Тюменской области, а также руководитель Центра занятости населения Ишима и Ишимского района. По итогам участия в программе сотрудник ООО "ПрофМодуль" в качестве награды за успешные результаты учебы побывала на зарубежной стажировке в Южной Корее.

Для участия в национальном проекте необходимо обратиться в департамент экономики Тюменской области по телефону: (3452) 427-957.