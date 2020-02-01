Александр Моор рассказал о планах по развитию Уватского района

| Фото: из социальных сетей Александра Моора | Фото: из социальных сетей Александра Моора

О планах по развитию Уватского муниципального района рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор на личных страницах в социальных сетях ВКонтакте, Instagram и Одноклассники.

"Среди вопросов, которые мне задают в комментариях, часто вижу интерес к муниципалитетам. Обсуждали развитие Уватского района с его главой Сергеем Путминым. Напомню, что эта территория нашей области - единственная, где ведут добычу углеводородов. В январе муниципалитет отметил 95-летие, и к этой дате он подошел с достойными результатами, но, безусловно, всегда есть, к чему стремиться", - написал глава региона.

Он отметил, что в ближайших планах – построить водопроводы в Увате, Першино, Осиннике, Солянке, Демьянке, Туртасе и не только. Также - обустроить дороги в Туртасе. "Эта новость особенно порадует собственников земельных участков в микрорайоне Дорожников, среди которых немало многодетных семей. В существующих условиях заехать и начать возводить дома там проблематично, почти невозможно. Приступят к работе уже летом", - заметил Александр Моор.

В селе Горнослинкино к началу нового учебного года откроется школа, ремонт уже в завершающей стадии. В 2021 году юные жители еще нескольких населенных пунктов Уватского района смогут учиться в обновленных корпусах: оформляется документация, а на правобережье уже идет стройка.

"Обговорили с главой муниципалитета также возведение Дома культуры в поселке Демьянка, вопросы освещения улиц, появления блочных котельных, ремонта дорог, благоустройства площадок. В своей работе я придерживаюсь позиции, что каждый житель региона должен иметь доступ к современной инфраструктуре, вне зависимости от того, где его дом, в поселке или в городе. И самый северный район Тюменской области - не исключение", - подчеркнул губернатор.