Александр Моор представил в Москве первые результаты Западно-Сибирского НОЦ

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Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в заседании Совета научно-образовательных центров мирового уровня, которое состоялось в Москве 18 февраля. Его провела заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова. В заседании приняли участие помощник президента Андрей Фурсенко и министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

В повестке – обсуждение предварительных результатов деятельности пяти научно-образовательных центров мирового уровня, созданных в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях.

Формирование научно-образовательных центров мирового уровня проводится в рамках нацпроекта "Наука", до 2021 года планируется создать 15 таких центров. Объем финансового обеспечения на господдержку НОЦ в форме грантов в федеральном бюджете на 2020-2022 годы предусмотрен в размере 3,28 млрд рублей, из них 721,1 млн рублей в 2020 году.

По словам Татьяны Голиковой, центры создаются для проведения исследований мирового уровня, получения новых конкурентоспособных технологий и продуктов и их коммерциализации, а также подготовки кадров для решения крупных научно-технологических задач.

Помимо Александра Моора, свои проекты представили главы Белгородской, Кемеровской, Нижегородской областей и Пермского края.

В своем выступлении губернатор Тюменской области отметил, что в составе Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня, который реализует 57 проектов, представлен 31 участник: 10 вузов, 14 научных организаций и 7 организаций реального сектора экономики. Это ведущие индустриальные компании, научно-исследовательские институты и университеты. Они интегрированы в рамках тематики направлений деятельности НОЦ.

Отметим, в преддверии защиты программы НОЦ в Москве, Александр Моор посетил научно-исследовательские лаборатории Тюменского государственного и Тюменского индустриального университетов, работающие по программе НОЦ.

Большой интерес вызвали проекты по направлению "Биологическая безопасность человека, животных и растений". Отметим, что ТюмГУ в 2019 году вышел на второе место в России по числу публикаций в Web of Science и Scopus по наукам о растениях и животных. В Институте X-BIO ТюмГУ на основе открытого в госуниверситете нового физического явления - "капельного кластера" - создана уникальная технология помещения патогенов в капли и наблюдения за их жизнеспособностью. Учитывая реалии сегодняшнего дня, в частности, ситуацию с коронавирусной инфекцией, которая показала недостаточное изучение механизмов распространения патогенов воздушно-капельным путём, новая технология высоко перспективна. Исследования поддержаны грантом Российского научного фонда (РНФ). Следующий шаг – получение международного патента. В планах опробовать эту технологию на патогенах человека. Тюменские ученые надеются, что достижение позволит создать новые механизмы контроля распространения инфекций. Кроме того, в Институте X-BIO разработаны два уникальных прибора, которые при помощи лазера позволяют проводить манипуляции с патогенными микроорганизмами в замкнутом объеме.

Еще один проект представили в ТюмГУ главе региона: создание систем экспресс-диагностики инфекций, переносимых клещами, в том числе иксодовых клещевых боррелиозов. Институт экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) - основной референтный центр в России в области идентификации клещей. В 2019 году начаты работы по изготовлению лаборатории на чипе.

Над созданием новых пестицидов природного происхождения работает межрегиональная группа исследователей НОЦ из ТюмГУ и Сургутского госуниверситета совместно с коллегами из Москвы и Санкт-Петербурга. В 2019 году получено четыре новых препарата антимикробных веществ. Они подавляют жизнеспособность грибов и бактерий, вызывающих болезни культурных растений. В этом году препараты будут протестированы на токсичность.

Говоря о дальнейшем развитии Западно-Сибирского НОЦ, губернатор отметил, что центр уже стал смысловым интегратором, экосистемой с новой культурой кооперации. "Сегодня НОЦ создает единое образовательное пространство, включающее все уровни образования, научные центры, а также учебно-технологические подразделения бизнес-партнеров. В 2019 году мы апробировали, а с 2020 года запускаем единый цифровой агрегатор (электронную площадку), который обеспечивает доступность лучших практик и создает возможность выбора индивидуальной образовательной траектории каждому пользователю", - подчеркнул он.

По итогам отчета губернатора Тюменской области члены Совета отметили хорошие результаты центра на международном уровне: привлечение зарубежных исследователей и проведение международных экспедиций. В 2019 г. НОЦ подписано соглашение с Консорциумом европейских научных и образовательных организаций по выполнению международного проекта, а также создан Центр биобезопасности лесов на базе ТюмГУ с Университетом Северной Аризоны (США).

Подводя итоги рассмотрения предварительных результатов деятельности центров за 2019 год, Татьяна Голикова отметила большую работу, проделанную в регионах. Вице-премьер добавила, что итоговые отчеты центров будут предоставлены в министерство науки и высшего образования до 1 апреля. По итогам их рассмотрения на следующем заседании Совета будет принято решение о дальнейшей грантовой поддержке.

Кроме того, в этом году Совету предстоит отобрать еще 5 центров на конкурсной основе. Сроки принятия решения о победителях конкурсного отбора правительством определены не позднее 31 августа текущего года.

Соб. инф.