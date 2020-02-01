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Крытый бассейн построят в Ялуторовске

Экономика, 12:45 25 февраля 2020

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Крытый бассейн построят в Ялуторовске на ул. Менделеева. Контракт на проведение работ уже заключен, сообщает Главное управление строительства по Тюменской области.

В здании общей площадью более 5 тыс. кв. м разместится зал со спортивным бассейном из шести дорожек по 25 метров. Проектируемый объект будет предназначен для проведения физкультурных учебно-тренировочных занятий, физкультурно-оздоровительных занятий, оздоровительного и спортивного плавания жителей города, проведения соревнований городского уровня.

Крытый бассейн будет обеспечен необходимыми функциональными зонами: раздевалками, сауной, гардеробом, зоной общественного питания, фитнес-залом для групповых занятий гимнастикой, хореографией, танцевальной аэробикой, а также для спортивных игр.

Для очистки воды в бассейне будут применять метод напорного фильтрования через песчаный слой загрузки. Метод обеззараживания – хлорированиие и УФ-излучение. Добавление реагентов будет производиться в автоматическом режиме контрольно-дозирующей установкой, которая обеспечит своевременное дозирование реагентов в необходимом объеме, в зависимости от содержания в воде свободного хлора и уровня рН.

Срок строительства крытого бассейна - 14 месяцев.

За строительство спортивного объекта в Ялуторовске выступили местные жители в ходе рейтингового голосования 18 марта 2018 года.

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# бассейн , Главное управление строительства , спортивные объекты

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