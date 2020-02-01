Тюменцы почтили память павших защитников Отечества

| Фото Даниила Савиных | Фото Даниила Савиных

Губернатор Тюменской области Александр Моор вместе с ветеранами войны и труда принял участие в торжественных церемониях возложения цветов к мемориалам павших на фронтах Великой Отечественной войны на Исторической площади и площади Памяти в Тюмени накануне Дня защитника Отечества.

Цветы к Вечному огню возложили депутаты Тюменской областной думы, представители общественности, студенты и школьники. Тюменцы почтили память павших воинов минутой молчания.

Отдавая погибшим за Отечество воинские почести, торжественным маршем перед мемориальными комплексами прошли курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова и кадеты Тюменского президентского кадетского училища.