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Ипотека Сбербанка стала еще доступнее для клиентов "Этажей"

Экономика, 16:50 21 февраля 2020

Минстрой РФ | Фото: Минстрой РФ

Два рабочих места специалистов по жилищному кредитованию в офисе агентства недвижимости "Этажи" (ул. Ленина, 38/1) организовал Сбербанк в Тюмени. Теперь покупатели недвижимости могут оформить ипотечную сделку без посещения офиса Сбербанка, сообщает пресс-служба финансового учреждения.

Специалисты банка проводят полный цикл ипотечной сделки: от подачи заявки на ипотеку и получения одобрения по объекту недвижимости до подписания кредитного договора, проведения расчетов между участниками сделки и отправки документов в Росреестр для регистрации права собственности.

"Присутствие сотрудников Сбербанка в офисе стратегического партнера – агентстве недвижимости "Этажи" - позволяет упростить процедуру оформления жилищных кредитов и существенно сократить время, необходимое для прохождения всех этапов сделки", - комментирует управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

Часы работы специалистов Сбербанка по жилищному кредитованию в агентстве недвижимости "Этажи" - с понедельника по субботу с 9 до 18 часов.

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# ипотека , компания Этажи , Сбербанк

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