Омбудсмен Тюменской области призвал не вовлекать детей в политические акции

Андрей Степанов | Фото: Родком72.ру Андрей Степанов | Фото: Родком72.ру

Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов прокомментировал видеоролик, анонсирующий голодовку инвалидов с участием ребенка.

"Я категорически против участия детей в подобных мероприятиях и использования их ради привлечения большего внимания аудитории. Как отец и человек, которому по долгу службы положено защищать интересы несовершеннолетних, я считаю недопустимым вовлечение детей в такого рода акции. Манипулировать детьми ни в коем случае нельзя, - сказал он. - Что касается мальчика на видеозаписи в Ютубе, с ним и его мамой я знаком. 20 февраля они приходили ко мне на прием с просьбой помочь им в получении жилья. Сегодня мне удалось по телефону поговорить с этой женщиной и ее сыном. Она мне сказала, что они не присоединились к голодовке, а лишь зашли к участникам акции, чтобы выразить свою поддержку".