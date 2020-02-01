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Омбудсмен Тюменской области призвал не вовлекать детей в политические акции

Политика, 18:20 21 февраля 2020

Родком72.ру Андрей Степанов | Фото: Родком72.ру

Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов прокомментировал видеоролик, анонсирующий голодовку инвалидов с участием ребенка.

"Я категорически против участия детей в подобных мероприятиях и использования их ради привлечения большего внимания аудитории. Как отец и человек, которому по долгу службы положено защищать интересы несовершеннолетних, я считаю недопустимым вовлечение детей в такого рода акции. Манипулировать детьми ни в коем случае нельзя, - сказал он. - Что касается мальчика на видеозаписи в Ютубе, с ним и его мамой я знаком. 20 февраля они приходили ко мне на прием с просьбой помочь им в получении жилья. Сегодня мне удалось по телефону поговорить с этой женщиной и ее сыном. Она мне сказала, что они не присоединились к голодовке, а лишь зашли к участникам акции, чтобы выразить свою поддержку".

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# Андрей Степанов , детская безопасность

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