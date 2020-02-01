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Евгений Гараничев и Александр Логинов вошли в состав эстафетной команды на чемпионате мира

Спорт, 10:30 22 февраля 2020

Союз биатлонистов России | Фото: Союз биатлонистов России

Тюменцы Евгений Гараничев и Александр Логинов выступят в составе сборной России в мужской эстафете на чемпионате мира в Италии, сообщает Союз биатлонистов России.

Компанию тюменцам составят Матвей Елисеев и Никита Поршнев. Мужская эстафетная гонка пройдет 22 февраля и начнется в 16 часов 45 минут по московскому времени. Российская команда стартует под четвертым номером, первым на старт выйдет Гараничев, вторым побежит Елисеев, третьим - Поршнев, а на решающий этап выйдет Логинов.

В женской эстафете, которая пройдет также в субботу и начнется в 13 часов 45 минут по московскому времени, в составе сборной России выступят Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Лариса Куклина и тюменка Ирина Старых. Российская команда выйдет на старт под пятым номером.

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# Александр Логинов , биатлон , Евгений Гараничев

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