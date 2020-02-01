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"Битва на Туре", или Самый жаркий день в Тюмени на фото

Спорт, 10:07 23 февраля 2020

Маргарита Мкртчян | Фото: Маргарита Мкртчян

Самый горячий фестиваль экстремальных видов спорта "Битва на Туре" состоялся в Тюмени на набережной 22 февраля. В нем приняли участие райдеры в джиббинг-контесте, ледолазы, дрифтеры по зимним трековым гонкам.

Набережная была буквально заполнена любителями экстрима в этот день.

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Молодые райдеры демонстрировали свои умения в джиббинг-контесте.

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Зрелищные гонки показали спортсмены на межрегиональных соревнованиях по зимним трековым гонкам в дисциплине "Трек-400".

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Скалолазы взбирались по искусственному рельефу на мост Влюбленных и проявляли невероятную выдержку и силу.

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Фестиваль прошел "на ура", и теплая зима не стала преградой для всеми любимого события.

Маргарита Мкртчян

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# Битва на Туре , набережная , экстремальные виды спорта

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