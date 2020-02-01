"Битва на Туре", или Самый жаркий день в Тюмени на фото
| Фото: Маргарита Мкртчян
Самый горячий фестиваль экстремальных видов спорта "Битва на Туре" состоялся в Тюмени на набережной 22 февраля. В нем приняли участие райдеры в джиббинг-контесте, ледолазы, дрифтеры по зимним трековым гонкам.
Набережная была буквально заполнена любителями экстрима в этот день.
Молодые райдеры демонстрировали свои умения в джиббинг-контесте.
Зрелищные гонки показали спортсмены на межрегиональных соревнованиях по зимним трековым гонкам в дисциплине "Трек-400".
Скалолазы взбирались по искусственному рельефу на мост Влюбленных и проявляли невероятную выдержку и силу.
Фестиваль прошел "на ура", и теплая зима не стала преградой для всеми любимого события.
Маргарита Мкртчян