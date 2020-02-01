Эксперты назвали суммарную экономию тюменцев от рефинансирования ипотеки

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С начала 2020 года в Тюмени вдвое вырос интерес к рефинансированию ипотеки. Эксперты по недвижимости и ипотеке федеральной компании "Этажи" посчитали, что жители Тюменской области могут сэкономить 57,702 млрд рублей, если рефинансируют свои ипотечные кредиты под существующие сегодня ставки.

Расчет был сделан на основании данных общей суммы ипотечных кредитов, взятых жителями Тюменской области (без учета Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов) за период с 2015 года, с учетом условий кредитования: средневзвешенной ставки, срока, объема совершенных выплат и досрочного погашенных кредитов, а также средней ставки рефинансирования - 8,6% годовых, которую сейчас предлагают ведущие банки. Хотя, как отмечают эксперты компании, сейчас можно подобрать рефинансирование и под 8,1 процента годовых, а также под 4,5-5% при условии субсидированной ставки по семейной ипотеке.

Решение о снижении ключевой ставки до 6% годовых было принято Советом директоров Банка России 7 февраля 2020 года. Ведущие банки сразу заявили о том, что начали подготовку к снижению существующих ипотечных ставок. В частности, ВТБ снизил ставки 11 февраля и рефинансирование действующей ипотеки другого банка в нем можно оформить под 8,5%.

"Снижение ипотечных ставок создает стимулы для улучшения условий по уже оформленным ипотечным кредитам, поэтому в 2020 году мы ожидаем значительный спрос на рефинансирование, - пояснил управляющий ВТБ в Тюменской области Гариф Ромашкин. - При этом семейные клиенты, подходящих под программу ипотеки с господдержкой, могут перекредитоваться под 5%".

Тюменцы, по словам руководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Алисы Марандиной, активно стали интересоваться возможностью изменения процентных ставок по действующим ипотечным кредитам еще в ноябре-декабре 2019 года, однако, на фоне очередного снижения ключевой ставки, этот интерес удвоился.

"К сожалению, - подчеркнула она, - не все заемщики понимают, что экономия даже при минимальной разнице в ставках, может достигать сотен тысяч рублей, другие - просто не знают, с чего начать процесс рефинансирования".

При сумме кредита 2 млн рублей на срок 20 лет, разница в ставке всего 0,7 % (8,7% годовых вместо 9,4%, к примеру) поможет сэкономить за весь срок кредитования от 200 до 520 тыс. рублей. А у многих тюменцев до сих пор ипотечные кредиты оформлены по ставкам - 11-13% годовых, тогда как уже сейчас есть ставки ниже 9%. И здесь сумма, которую переплачивают тюменцы, не занимаясь рефинансированием ипотеки под более выгодный процент, исчисляются сотнями тысяч рублей.

"Статистика показывает, что наибольшее беспокойство за сохранность семейного бюджета проявляют женщины. Именно они чаще обращаются за консультациями по рефинансированию сделок, - рассказал аналитик федеральной компании "Этажи" Александр Иванов. - Мужчины составляют менее 20% от общего количества обратившихся по вопросам рефинансирования существующих ипотечных кредитов. Основной поток обращающихся за рефинансированием брали ипотеки под 11-12% годовых".

При таких процентных ставках рефинансирование сейчас особо выгодно, потому что экономия за весь срок кредитования может измеряться миллионами рублей. По каждому конкретному кредиту лучше провести расчеты и рассмотреть существующие сейчас программы рефинансирования у различных банков.

В целом в России, по данным экспертов по недвижимости и ипотеке федеральной компании "Этажи", экономия при рефинансировании всех ипотечных займов, оформленных с 2015 года, может превысить 2,8 трлн рублей.