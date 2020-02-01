Открытость службы Росреестра для тюменских предпринимателей оценил Александр Моор

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Положительную динамику по реализации целевых моделей по государственной регистрации прав и кадастровому учету, внедрению электронных услуг и электронного межведомственного взаимодействия в регионе отметил губернатор Александр Моор, выступая на расширенном заседании коллегии управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Тюменской области.

На территории региона государственные услуги Росреестра доступны в электронном виде и по экстерриториальному принципу. В течение 2019 года за получением услуг в сфере регистрации недвижимости обратилось 1 млн 806 тыс. 94 заявителя. Средний срок государственной регистрации прав составил шесть рабочих дней, кадастрового учета – четыре дня.

Почти 81% услуг жители региона получили в электронном виде, это на 7,2% превышает показатель 2018 года. В течение 2019 года доля ответов, полученных от органов власти и местного самоуправления на запросы регистраторов сведений, необходимых для принятия решений при кадастровом учете и регистрации прав, составила 99,23%.

Александр Моор отметил открытость службы для предпринимательского сообщества, ее активное участие в деятельности межведомственной рабочей группы по обеспечению законности в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности, общественного совета по защите малого и среднего бизнеса, межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям и преступлениям в сфере долевого строительства жилья при прокуратуре Тюменской области.

"Вы инициативно организуете и проводите выездные семинары в муниципалитетах, повышая уровень знаний у предпринимателей, представителей местной власти. Тюменская область занимает лидерскую позицию в рейтинге инвестиционного климата, но ежегодно конкуренция между регионами нарастает и разрыв в достигнутых абсолютных показателях в первой десятке регионов минимален. Именно поэтому необходимо не просто сохранять достигнутые результаты, но постоянно находить возможности для дальнейшего роста, снятия административных барьеров, сокращения сроков получения услуг и организации процессов", - подчеркнул губернатор. Он выразил уверенность в том, что совместная работа управления и правительства региона будет продолжена.

С информацией об основных итогах деятельности управления Росреестра по Тюменской области за 2019 год и задачах на 2020 год присутствующих ознакомил руководитель ведомства Владимир Кораблев.

Он рассказал, что управление активно участвует в реализации межведомственного плана по повышению роли имущественных налогов в формировании регионального и местных бюджетов. Проводятся работы по актуализации информации об объектах и субъектах налогообложения в базовых ресурсах налоговых органов. В 2019 году совместно с УФНС России по Тюменской области верифицировано 35 тыс. 106 сведений об объектах недвижимости. По итогам деятельности управления в 2019 году обеспечено поступление доходов в областной бюджет в объеме около 300 млн рублей, в местные бюджеты – более 5 млн рублей.

В расширенном заседании коллегии управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области также приняли участие главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, глава Тюмени Руслан Кухарук, начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Тюменской области Альберт Новопашин.