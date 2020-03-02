"Лыжня России" в Тюмени состоится 7 марта

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

38-ая открытая всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России" пройдет на стадионе аграрного университета Северного Зауралья в Тюмени 7 марта, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Старт состязаний намечен на 10 часов. Первыми покорителями лыжной трассы станут юноши и мужчины, им предстоит преодолеть дистанцию в пять км. В 10 часов 40 минут эстафету подхватят девушки и женщины, они продемонстрируют свой профессионализм на дистанции три км.

Торжественная церемония открытия соберет участников и гостей праздника в 12 часов. В 12 часов 15 минут состоится VIP-гонка. Среди ее участников значатся представители власти, депутаты, руководители учреждений и организаций, именитые тюменские спортсмены.

Завершится "Лыжня России" массовой гонкой на один км, в которой примут участие школьники, студенты высших учебных заведений и семейные команды. По сложившейся традиции своим мастерством блеснут и курсанты ТВВИКУ. В 2020 году в состав команды войдут представители России, Мозамбика, Бенина, Танзании, Камеруна, Гвинеи, Азербайджана, Таджикистана, Белоруссии, Узбекистана, Киргизии, Казахстана и Армении.

Регистрация участников пройдет с 4 по 6 марта с 10 до 18 часов по адресу ул. Луначарского, 10. В день соревнований регистрация проводиться не будет.

Для участия в забегах необходимо предоставить паспорт или свидетельство о рождении, справку-допуск врача или личную подпись в карточке участника, подтверждающую персональную ответственность.

Всем спортсменам следует заполнить согласие на обработку персональных данных. Участникам массовых забегов необходимо предоставить заявки на бумажном и электронном носителе. Более подробная информация по телефону: 8 (3452) 283-351.