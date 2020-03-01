Двести миллионов рублей вложат в Тобольске во фрезерование и ямочный ремонт дорог

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Двести миллионов рублей вложат в Тобольске во фрезерование и ямочный ремонт дорог

200 млн рублей из бюджета Тобольска будет направлено на фрезерование и ямочный ремонт в 2020 году. На коллегии обсудили план работы в этом направлении.

Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщил глава города Максим Афанасьев.

"Заместители доложили о проделанной работе. Направить на эти цели планируем 200 миллионов рублей. Список формировали совместно с депутатским корпусом, учитывая наказы избирателей, анализируя итоги встреч с населением", - сказал он.

Большой объем работ по тротуарам и проездам будет проведен в 7 и 7а микрорайонах, возле многоквартирных домов микрорайона Защитино, продолжится благоустройство Уватского тракта. Будет отремонтирована подъездная дорога к микрорайону Менделеево, часть улицы Ремезова от кольца ПАТП до проспекта Менделеева. Отремонтированные тротуары и подъезды появятся в районе улиц Северных.

В общей сложности в Тобольске отремонтируют 23 км дорог и более 13 км тротуаров.

"Сложный узел в районе улицы Знаменского в 4 микрорайоне: там у нас постоянно после дождей скапливается вода. Будем ремонтировать в этой части тротуары и сразу сделаем ливневку. В исторической части продолжим заниматься понижением бордюрного камня", - рассказал глава Тобольска.

Грунтовые дороги ремонтники продолжат переводить в щебеночные. Это коснется отдаленных территорий Тобольска: Левобережье, 18 микрорайон, Анисимова и Нижний посад.

Анжела Лебедева