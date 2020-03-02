Елена Бельская: СИБУР принимает активное участие в формировании комфортной среды в Тобольске

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Компания СИБУР принимает активное участие в формировании комфортной городской среды в Тобольске.

Об этом рассказала начальник отдела по связям с органами государственной власти "СИБУР Тобольск" Елена Бельская на деловом завтраке, организованном в Тобольске в рамках второго Всероссийского форума развития малых городов и исторических поселений.

"Сейчас в Тобольске есть две основные точки притяжения гостей и туристов: кремль и Тобольская промышленная площадка. Но между ними существует протяженный город со своей средой, которую необходимо развивать. И компания принимает в этом активное участие", - подчеркнула Елена Бельская.

В 2016 году компания запустила единую программу социальных инвестиций "Формула хороших дел", по которой оказывает помощь в реализации общественных инициатив по шести направлениям: спорт, культура, образование и наука, окружающая среда, развитие городов, волонтерство. За четыре года поддержку СИБУРа получили 116 тобольских проектов. В направлении "Спорт" был модернизирован зал в индустриальном университете по стандартам НБА, в городе установлены спортивные площадки. В направлении "Образование" компания СИБУР активно поддержала открытие центра молодежного инновационного творчества. В двух городских школах открылись классы СИБУРа, работающие по системе школа-вуз-предприятие. Прошли акции по благоустройству и озеленению города, сбору пластика. Был проведен целый ряд событийных мероприятий.

В 2017 году стартовала программа "Тобольск-2020", которая объединила более 40 объектов спорта, медицины, образования, проекты благоустройства. Программа формировалась с учетом мнения жителей. В 2019 году открыто новое отделение школы искусств на ул. Челюскинцев, 1, детские площадки в микрорайонах города, первая в Тобольске стритбольная площадка, пять отремонтированных бассейнов в детских садах, проведен капитальный ремонт шести школьных спортзалов. В декабре 2019 года были открыта новая школа и детский сад в 15 микрорайоне.

Ведутся работы по созданию snow-парка на стадионе "Тобол", реконструкция спорткомплекса "Молодость", строится вторая арена ледового дворца "Кристалл" и ряд других объектов.

В ближайшей перспективе такие крупные объекты, как аэропорт и многофункциональный культурный центр.

Администрация Тобольска и правительство региона при поддержке СИБУРа уже приступили к разработке программы на следующие пять лет.

Евгений Новосёлов