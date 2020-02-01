Конкурс Минстроя - хороший стимул для развития местных сообществ, считает Александр Моор
Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды имеет серьезную значимость для небольших российских поселений. Такую точку зрения выразил губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-подходе во время форума малых городов, который проходит в технопарке 28 февраля.
"Не секрет, что муниципальные бюджеты достаточно напряженные, и у большинства малых городов нет собственных возможностей реализовывать такие большие проекты по благоустройству. Здорово, что федеральное правительство поддерживает проекты такими грантами. Посмотрите, с какими эмоциями люди выходили на сцену за наградой! Для многих городов это счастье, это значимые вещи в их истории", - считает глава региона.
Александр Моор предположил, что те, кто не одержали победу в 2020 году получили бесценный опыт и будут пробовать свои силы дальше. Он напомнил, что в прошлом конкурсе среди призеров были проекты из Тобольска и Ишима, которые реализуются. В следующем году за грант поборются Ялуторовск и Заводоуковск.
"Даже если конкретный проект не победил - это хороший стимул для развития местного творчества, местных сообществ. Я уверен, что через несколько лет мы получим высокопрофессиональные команды архитекторов, которые будут способны делать по-настоящему серьезные и комфортные проекты для больших и малых городов", - рассказал губернатор. Он подчеркнул важность реализации таких идей, чтобы жители понимали, что и соучастие в проектировании было не зря.
Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев не исключил, что подобные гранты на реновацию исторических центров в будущем смогут получать и более крупные города. Пока вопрос находится на обсуждении в правительстве РФ.
Дарья Казакова