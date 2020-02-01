Конкурс Минстроя - хороший стимул для развития местных сообществ, считает Александр Моор

| Фото: Даниила Савиных | Фото: Даниила Савиных

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды имеет серьезную значимость для небольших российских поселений. Такую точку зрения выразил губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-подходе во время форума малых городов, который проходит в технопарке 28 февраля.

"Не секрет, что муниципальные бюджеты достаточно напряженные, и у большинства малых городов нет собственных возможностей реализовывать такие большие проекты по благоустройству. Здорово, что федеральное правительство поддерживает проекты такими грантами. Посмотрите, с какими эмоциями люди выходили на сцену за наградой! Для многих городов это счастье, это значимые вещи в их истории", - считает глава региона.

Александр Моор предположил, что те, кто не одержали победу в 2020 году получили бесценный опыт и будут пробовать свои силы дальше. Он напомнил, что в прошлом конкурсе среди призеров были проекты из Тобольска и Ишима, которые реализуются. В следующем году за грант поборются Ялуторовск и Заводоуковск.

"Даже если конкретный проект не победил - это хороший стимул для развития местного творчества, местных сообществ. Я уверен, что через несколько лет мы получим высокопрофессиональные команды архитекторов, которые будут способны делать по-настоящему серьезные и комфортные проекты для больших и малых городов", - рассказал губернатор. Он подчеркнул важность реализации таких идей, чтобы жители понимали, что и соучастие в проектировании было не зря.

Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев не исключил, что подобные гранты на реновацию исторических центров в будущем смогут получать и более крупные города. Пока вопрос находится на обсуждении в правительстве РФ.

Дарья Казакова