В Тюмени назвали победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Конкурс стал драйвером развития малых городов, заявил Владимир Якушев

80 победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях назвали в Тюмени. Церемония вручения памятных наград с участием министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимира Якушева состоялась в тюменском технопарке.

Как отметил Владимир Якушев, конкурс успел получить всенародное признание, а реализованные в городах проекты стали центрами притяжения для их жителей и гостей. Выросли уровень и конкуренция между участниками.

"Отрадно видеть, что в регионах сложились творческие профессиональные коллективы, инициативные горожане участвуют в обсуждении, вносят идеи и предложения. Благодаря такой синергии растет качество проектов. Если в первые годы победители значительно опережали основную массу, то сейчас вырос уровень проработки экспертных материалов, - сказал министр. - Я не понаслышке знаю, насколько важны такие конкурсы для муниципалитетов, ведь преобразуя среду, мы формируем и мировоззрение людей, живущих здесь, и патриотические чувства людей к малой родине".

Приветствуя участников конкурса, губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что создание комфортной городской среды - это важнейший фактор социально-экономического развития городов.

"Проведение подобных форумов - это лучший способ обменяться практикам, творческими подходами к изменению городской среды и, что важно, не только в крупных центрах и городских агломерациях, но и небольших городах и исторических поселениях. Желаю каждому малому городу России динамичного развития и новых идей", - сказал глава региона.

Победителей выбрали из 286 претендентов. Лучшие проекты определили в четырех номинациях - "Исторические поселения", "Малые города с численностью населения от 50 до 100 тыс. человек включительно", "Малые города с численностью населения от 20 до 50 тыс. человек включительно", "Малые города с численностью населения до 20 тыс. человек включительно".

При подведении итогов члены федеральной комиссии учитывали качество планировочных и архитектурных решений, вовлеченность в участие жителей, сохранение историко-градостроительной и природной среды, синхронизацию проекта с национальными проектами и иными государственными и муниципальными программами.

Общий призовой фонд конкурса составил 5 млрд рублей.

"Суммы значительные, сегодня мы услышали, что историческим поселениям планируется выделение субсидий в размере 44,5 миллионов рублей. Для нас это весомая сумма: при населении в 20 тысяч человек у нас соответствующий бюджет. У нас есть два градообразующих предприятия и историческая часть: красивая деревянная резьба, четыре музея. Ее надо поддерживать и развивать для детей, внуков, туристов. Мы участвуем в конкурсе в третий раз и впервые победили, мы очень рады", - сказал глава г. Козьмодемьянск (р. Марий-Эл) Михаил Козлов.

Среди победителей в номинации "Исторические поселения" - Зарайск и Богородский городской округ (Московская область), Елец (Липецкая область), Ферапонтовское (Вологодская область), Николо-Березовский сельсовет (Башкортостан), Бузулук (Оренбургская область), Дербент (Дагестан).

В категории "Малые города с численностью населения от 50 до 100 тысяч человек" победили: Глазов (Удмуртия), Гатчина (Ленинградская область), Троицк (Челябинская область), Сергиев Посад и Егорьевск (Московская область), Россошь (Воронежская область), Михайловка (Волгоградская область), Переславль-Залесский (Ярославская область) и другие.

В номинации "Малые города с численностью населения от 20 до 50 тысяч человек" лучшими стали: Дюртюли и Янаул (Башкортостан), Пугачев (Саратовская область), Углич (Ярославская область), Фурманов (Ивановская область), Заречный (Свердловская область), Шарья (Костромская область), Бавлы и Заинск (Татарстан) и другие.

Среди малых городов с численностью населения до 20 тысяч человек победителями признаны: Волоколамск (Московская область), Данков (Липецкая область), Заполярный (Мурманская область), Дмитровск (Орловская область), Лаишево (Татарстан), Сухиничи (Калужская область), Шахунья (Нижегородская область), Неман (Калининградская область), Шилка (Забайкальский край), Певек (Чукотка), Закаменск (Бурятия) и другие.

Впервые конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проведен в 2018 году. Победителями за два года стали 160 проектов, их реализуют в 63 субъектах страны.

Татьяна Ковалева