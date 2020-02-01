Конкурс стал драйвером развития малых городов, заявил Владимир Якушев

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

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Более 5 млн кв. м общественных пространств будет благоустроено в малых городах и исторических поселениях России до конца 2021 года по итогам реализации проектов-победителей третьего Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Это в два раза больше, чем площадь Москвы.

Об этом заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев, открывая торжественную церемонию награждения победителей конкурса, которая состоялась в рамках проходящего в Тюмени II Всероссийского форума "Развитие малых городов и исторических поселений".

"Я рад приветствовать вас в Тюмени - городе, который мне хорошо знаком", - обратился Владимир Якушев к участникам и гостям форума. Глава Минстроя передал конкурсантам теплые слова приветствия и поддержки от вице-премьера российского правительства Марата Хуснуллина.

"Конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды стартовал в 2018 году по инициативе президента России Владимира Путина. Глава государства высоко оценил проведение двух предыдущих конкурсов и пожелал всем успехов в решении задач по формированию комфортной среды в российских городах", - отметил Владимир Якушев.

Конкурс уже получил всенародное признание, он востребован у жителей городов и исторических поселений.

"Мы видим это и на встречах с людьми, и по комментариям в социальных сетях. Жители рассказывают о новых объектах благоустройства, размещают фотографии и даже объясняются в любви своим городам", - сказал глава Минстроя. Малые города России преображаются и оживают, построенные в рамках конкурса новые общественные пространства становятся центрами притяжения для жителей и малого бизнеса.

Еще один важный результат конкурса - качественные изменения в подходе к разработке проектов по созданию комфортной городской среды, отметил Владимир Якушев. Компетенции специалистов выходят на принципиально новый уровень.

"Сегодня на выставке мы увидели ряд проектов. Качество и конкуренция серьезно выросли. Отрадно видеть, что в регионах сложились профессиональные творческие коллективы. Инициативные горожане участвуют в обсуждении проектных решений, вносят свои идеи и предложения. Благодаря такой синергии растет качество проектов", - подчеркнул министр.

Если в первые годы победители значительно опережали основную массу проектов, представленных на конкурс, то сейчас вырос средний уровень конкурсных материалов. Экспертам приходится делать непростой выбор, максимально погружаясь в детали, и разрыв между лидерами и проигравшими невелик.

В рамках конкурса во многих малых городах сформировались волонтерские движения. Добровольцы самостоятельно проводят исследования городской среды и разрабатывают проекты благоустройства, принимают участие в строительных работах. Часто в качестве волонтеров выступают и настоящие профессионалы - архитекторы, искусствоведы, реставраторы.

Прогнозируемый годовой бюджет от эксплуатации новых общественных пространств, созданных в результате реализации проектов-победителей, составит почти 900 млн рублей. Это хороший вклад в экономическое развитие малых городов и исторических поселений. Годовой рост пешеходного трафика на обновленных территориях составит почти 22,5 млн человек. Это сопоставимо с общим количеством жителей пяти крупнейших регионов страны.

"Конкурс стал своеобразным драйвером развития малых городов и исторических поселений. Реализация проектов благоустройства общественных территорий закладывает основу преобразований в малых городах на десятилетия вперед. Я не понаслышке знаю, насколько важны такие импульсы для развития муниципалитетов. Ведь преобразуя среду, мы формируем и новое мировоззрение людей. Я бы сказал больше - мы формируем патриотическое отношение людей к малой родине. Поэтому в нашем конкурсе нет проигравших. Мы все выигрываем от участия в нем", - подчеркнул Владимир Якушев.

Малые города и исторические поселения - ценнейший ресурс страны, неоднократно отмечал президент России Владимир Путин. Задача заключается в том, чтобы этот ресурс не только сохранить, но и приумножить.

"Достижение этой цели требует от нас колоссальных усилий. Большой командой архитекторов, проектировщиков, строителей, волонтеров, активных горожан мы сможем выполнить задачи национального проекта и сформировать в городах комфортную и современную среду для жизни. Я уверен, мы с этой работой справимся. Города России меняются для нас", - заявил глава Минстроя.

Евгений Бабенко