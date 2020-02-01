Владимир Якушев: нужно максимально учитывать мнения граждан в проектах благоустройства

| Фото: Даниила Савиных | Фото: Даниила Савиных

Чем больше людей будет вовлечено в обсуждение проектов благоустройства, тем больше патриотической любви проснется в них к территориям, где они проживают.

Такое мнение высказал министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев на II Всероссийском форуме малых городов и исторических поселений, который прошел в Тюмени 28 февраля.

Он подчеркнул, что показатель вовлечения жителей в обсуждение проектов по созданию комфортной городской среды есть в указе президента России Владимира Путина. К 2024 году он должен быть не менее 30% от числа граждан старше 14 лет, проживающих в конкретном городе или поселении, на благоустройство которых направляются бюджетные средства.

"По итогам 2019 года мы этот показатель выполнили - около 4 миллионов человек приняли участие в разработке таких проектов", - отметил Владимир Якушев.

Он напомнил о становлении программы благоустройства дворов в Тюмени, первый опыт которой был "суперотрицательным". Причина - власти пытались за жителей города решить, как создавать комфортную среду во дворах. Возникали конфликты и по итогу все были недовольны. Именно поэтому необходимо максимально учитывать мнения всех категорий граждан, уверен министр.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поддержал точку зрения Владимира Якушева.

"Вовлечение жителей в соучастное проектирование, разработку концепции проекта, участие в контроле за выполнением самих работ принципиально важно. К примеру, мы трижды переделывали проект благоустройства Гилевской рощи, потому что первый тюменцы раскритиковали. В процессе большой и творческой работы вместе с горожанами получили одно из любимых мест для прогулок и времяпрепровождения. Похожий опыт был и с Затюменским экопарком, который в итоге стал местом притяжения", - рассказал глава региона. Он подчеркнул, что позитивный опыт областной столицы перенимают и главы муниципальных образований, где также занимаются благоустройством территорий.

| Фото: Даниила Савиных | Фото: Даниила Савиных

Проект реконструкции Базарной площади и улицы Мира в Тобольске, который стал победителем конкурса Минстроя прошлого года, Александр Моор назвал основой для дальнейшего развития всего нижнего посада города. В эту работу вовлекается большое количество памятников федерального и местного значения, что требует серьезных затрат, поэтому реализация будет идти поэтапно. Из знаковых проектов в Тюмени губернатор особо отметил Заречный парк, где уже возводится дамба, и благоустройство левого берега Туры. Решены все земельные вопросы, берег является собственностью субъекта, поэтому есть все основания приступить к проектированию.

Владимир Якушев, подводя итоги форума, поблагодарил команду Тюменской области за высокую организацию мероприятия и сотрудников Министерства строительства и ЖКХ России, которые проводили конкурс, отсматривали вместе с экспертами огромное количество проектов, подводили итоги и пропагандировали обмен лучшими практиками между муниципалитетами, что способствует формированию профессиональных команд на местах и преобразованию исторических поселений и малых городов.

"Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды обладает чистотой и правильностью, хорошей энергетикой, тем, чего так не хватает вокруг нас. Я благодарен всем, кто причастен к этому проекту, это и глава государства, и председатель правительства, и курирующий вице-премьер, и Минстрой. Считаю, что у этого конкурса огромный потенциал", - заявил Владимир Якушев.

Дарья Казакова