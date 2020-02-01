  • 29 февраля 202029.02.2020суббота
  • USD66,9909
    EUR73,7235
  • В Тюмени -1..1 С 8 м/с ветер южный

Максим Афанасьев: Тобольск - город с высокими темпами экономического развития

Политика, 11:17 29 февраля 2020

Фото ИА "Тюменская линия"

Сегодня Тобольск - город с высокими темпами экономического развития, большим историческим и духовным наследием. Такое мнение высказал глава города Максим Афанасьев на деловом завтраке в рамках Всероссийского форума развития малых городов и исторических поселений, который проходит в Тобольске.

"В 2003 году, когда наш город посетил Владимир Путин, который был удивлен красотой Тобольска, и призвал ее беречь. Именно с этого периода три губернатора Тюменской области последовательно вкладывали силы и средства в развитие Тобольска. Тот старт, который был дан развитию города в 2003 году, идёт и до сегодняшнего дня", - подчеркнул Максим Афанасьев.

Также глава города рассказал гостям об успешной реализации в комплексной программы развития инфраструктуры "Тобольск 2020".

"Тобольск является мощным промышленным центром, благодаря развитию площадки компании СИБУР. Совместно с компанией в городе успешно реализуется достаточно успешно программа "Тобольск 2020". Она полностью основана на пожеланиях горожан по изменению городской жизни. Это общественные пространства, дворовые территории, спорткомплексы, велодорожки, школы, детсады и другие нужные горожанам объекты", - отметил Максим Афанасьев.

В рамках второго дня форума развития малых городов и исторических поселений состоится осмотр объектов туристической инфраструктуры Тобольска, гости побывают на экскурсиях в тобольских музеях.

Евгений Новоселов

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# комфортная городская среда , Тобольск

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:17 29.02.2020Максим Афанасьев: Тобольск - город с высокими темпами экономического развития
09:20 29.02.2020Тюменцев приглашают на Всероссийский конкурс "Лидеры России. Политика"
17:57 28.02.2020Конкурс стал драйвером развития малых городов, заявил Владимир Якушев
15:44 28.02.2020Инструменты создания комфортной городской среды обсудили на форуме в Тюмени