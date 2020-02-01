Государственно-частное партнерство в проектах благоустройства обсудили на форуме в Тобольске

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В создание комфортной городской среды важно привлекать частные инвестиции и слушать предложения граждан и бизнеса.

Такое мнение выразил заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин на деловом обеде в рамках второго всероссийского форума развития малых городов и исторических поселений в Тобольске.

"Все, что делается сверху не всегда будет приживаться снизу. Пользователи должны сами принимать решение, что им нужно. Это вызывает совершенно другое отношение жителей к построенному", - подчеркнул Вячеслав Вахрин.

Замгубернатора также отметил, что принятие большинства решений важно отдавать на уровень самоуправления, так как компетенция частного партнера всегда выше, а возможности - шире. Власть должна оставить себе регулирование только тех сфер, которые в этом нуждаются.

"Мы не должны допускать ни в одной сфере никакого лицензирования, пытаться максимально снять законодательные барьеры. Если мост можно построить за полгода, а оформлять документы требуется пять лет, это полнейшее безобразие. Административные процедуры должны быть никак не длиннее, чем создание объекта", - выразил уверенность Вячеслав Вахрин.

Удачный пример государственно-частного партнерства в благоустройстве городской территории привела заместитель главы волоколамского муниципалитета Татьяна Батурина. Она рассказала про проект развития бульвара в городе, где соединяются пешеходные зоны, спальные районы, поликлиники, торговые точки.

"У нас получился интересный формат взаимодействия муниципалитета и граждан. Бизнес вышел с инициативой взять на себя вопросы по содержанию территории, заниматься озеленением и уборкой. Инициатива снизу, которую мы услышали, от которой все только выиграют. В этом году приступаем к реализации проекта", - отметила Татьяна Батурина.

Глава Тобольска Максим Афанасьев рассказал участникам форума о новых проектах взаимодействия с застройщиками.

"Мы договорились с одним из застройщиков, который начинает строительство жилого комплекса, что он благоустроит сквер, который расположен рядом. Застройщик хочет создать привлекательное жилье за счет комфортной городской среды на прилегающей территории. А горожане получат еще один благоустроенный сквер", - подчеркнул Максим Афанасьев.

В рамках круглого стола участники также узнали о преимуществах государственно-частного партнерства в проектах благоустройства. Для частной стороны они заключаются в правовой защите инвестиций и условий использования городского имущества, возможности получения бюджетного софинансирования, неизменности условий соглашения и разделения рисков превышения стоимости, а также возможности создания иного имущества. Для публичной стороны преимуществом становится привлечение дополнительного финансирования, снижение расходов на содержание объекта, привлечение частных компетенций к качественному управлению.

В завершении мероприятия Вячеслав Вахрин поблагодарил участников форума за приезд в Тюменскую область, а также за возможность коммуникации и обмена опытом.

Евгений Новоселов