Тюменский "Рубин" в Пензе сыграет против "Дизеля"

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Шестой матч 1/8 финала "Кубка Владимира Петрова" Высшей хоккейной лиги проведет тюменский "Рубин" 4 марта, сообщает пресс-служба клуба.

В Пензе сибиряки сыграют с местным "Дизелем". Сейчас в противостоянии до четырех побед тюменцы впереди 3:2.

Стартовый матч серии на льду рубиновцев завершился их поражением в основное время – 3:4. В трех последующих встречах командам пришлось выходить на дополнительный период. Второй поединок завершился победой тюменцев – 3:2. Затем они уступили в Пензе – 1:2, а в четвертом матче на площадке "Дизеля" добились победы – 1:0. В пятой встрече на домашней площадке рубиновцы также сыграли весьма уверенно – 2:0.

Основным вратарем "Рубина" в плей-офф является Егор Назаров. В среднем за матч он отражает 94,4 процентов бросков. В одной встрече принял участие Алексей Артамкин (90,5). Среди защитников тюменского клуба лучшие показатели полезности у Станислава Калашникова и Константина Фаста (+2). Однако защитники "Рубина" пока не забросили ни одной шайбы. Нападающие "Рубина" забросили 10 шайб. Трижды отличился Егор Бабенко.

Процент реализации большинства у "Дизеля" втрое выше, чем у "Рубина" – 18,2 против 6,2. Интересно, что команды одинаково проводят первые и третьи периоды. В активе и пассиве каждого из соперников одна победа, три ничьи и одно поражение. А вот во вторых отрезках рубиновцы играют чуть лучше – по две победы и ничьи, а также одно поражение.

Матч в Пензе начнется в 21 час по тюменскому времени.