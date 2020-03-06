В Тобольске презентовали четвертый том энциклопедии "Рота тюменских журналистов"

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Четвертый том энциклопедии "Бессмертный полк: рота тюменских журналистов" презентовали в Тобольске, сообщает городская администрация.

Издание посвящено 75-летию победы в Великой Отечественной войне. В книге собраны документальные факты, по которым описаны уникальные судьбы людей, которые из чувства долга выстроили свои биографии вначале на фронте, потом на рабочих местах.

Как рассказал на презентации книги советник губернатора Тюменской области Александр Новопашин, будущие поколения должны знать, кто заложил основу большой тюменской журналистики.

"Нам нужно почувствовать дыхание военных лет, важно прикоснуться к тем страницам, чтобы понять умом и сердцем, какие были ветераны. В творческом содружестве удачно и эффективно сработали десятки авторов и редакторов. Проект важен не только изданием книги. Журналисты муниципальных изданий нашли могилы ветеранов, установили связи с родственниками", - отметил Александр Новопашин.

В структуру издания включен общий список журналистов – участников Великой Отечественной войны из 100 человек, фотографии орденов и медалей, которыми они награждены, также репортажи и стихи об акции "Бессмертный полк".

Необычная концепция книги заключается в том, что о фронтовиках–журналистах написали журналисты, работающие в СМИ сегодня, также ветераны тюменской журналистики и молодая поросль из областной "Школы современных медиа". В книге опубликованы подробные рассказы об авторах публикаций. Получилась своеобразная перекличка поколений, которую дополняют статьи, репортажи, очерки, фельетоны, фотографии и другие материалы, подготовленные самими журналистами-фронтовиками.