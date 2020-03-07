Тюмень встретила пограничную "Эстафету Победы"

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

Участники патриотической акции "Эстафета Победы", организованной Пограничным управлением ФСБ России по Курганской и Тюменской областям и Союзом ветеранов пограничной службы, возложили цветы к мемориалу "Вечный огонь" на Исторической площади в Тюмени 7 марта.

"Наша патриотическая "Эстафета Победы" приурочена к 75-й годовщине окончания Великой Отечественной войны, она проходит вдоль внешних границ стран СНГ. Этим мы подчеркиваем, что за Победу в Великой Отечественной войне сражались все народы многонационального Советского Союза. "Эстафета Победы" стартовала 5 февраля одновременно в Бресте и Мурманске. Завершится она 28 мая в Москве у Могилы Неизвестного Солдата. Мы свято храним память о павших героях войны и тружениках тыла, самоотверженным трудом приближавших Великую Победу. Главная цель нашей акции - передать эту память подрастающему поколению", - рассказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" представитель Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям полковник Дмитрий Ветренников.

22 июня 1941 года Пограничные войска НКВД СССР первыми встретили вероломное нападение фашистской Германии и вступили в бой с врагом. История сохранила огромное количество примеров несгибаемого мужества и беспримерной стойкости советских воинов-пограничников.

По первоначальному замыслу организаторов, на территории Тюменской области маршрут "Эстафеты Победы" должен был пройти только через приграничные райцентры Сладково, Казанское и Бердюжье. Тюмень - не приграничный город, но она включена в маршрут "Эстафеты Победы" в знак уважения к активной работе областной общественной организации ветеранов пограничных войск.

"Было решено, что в Тюмени лучший в России сквер, посвященый пограничникам. Поэтому "Эстафета Победы" должна у нас побывать. Сегодня у нас в гостях наши друзья, ветераны погранвойск из Свердловской области и Ямало-Ненецкого автономного округа", - рассказал журналистам глава общественной организации "Ветераны пограничники Тюменской области" Нуртдин Ибрагимов.

Вместе с ветеранами погранвойск в торжественной церемонии возложения цветов к Вечному огню на Исторической площади областного центра приняли участие представители органов власти, православного и мусульманского духовенства, курсанты и офицеры ТВВИКУ, воспитанники регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост". Они почтили память павших за Великую Победу минутой молчания.

"Сегодня наши "заклятые друзья" на Западе хотят всячески исказить историческую правду о Великой Победе нашего народа. Это делается для того, чтобы внушить, в первую очередь, нашей молодежи ложное представление об истории, чтобы разрушить нашу страну. Великая Россия Западу не нужна. И нашей акцией "Эстафета Победы" мы даем понять, что мы, потомки победителей, храним о них светлую память и чтим их подвиг", - обратился к собравшимся начальник Пограничного управления ФСБ России по Уральскому федеральному округу генерал-лейтенант Владимир Попов.

В рамках патриотической акции "Эстафета Победы" в ДК "Орфей" состоится концерт вокальной группы "Лада" Курганского пограничного института ФСБ России и вокальной группы "Неслужебное задание" Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. В сквере Пограничников пройдет митинг.

Сегодня общая протяженность государственной границы Российской Федерации составляет 60 тыс. 932,8 км. Ежесуточно на ее охрану заступают 11 тыс. пограничных нарядов, 100 кораблей, 90 самолетов и вертолетов. Служба в Пограничных войсках, которые теперь комплектуются только на контрактной основе, по-прежнему очень престижна и привлекательна для российской молодежи.

Евгений Бабенко