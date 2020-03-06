Около двухсот тюменцев подали заявки на получение сельской ипотеки под 2,7% годовых

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Жители Тюменской области подали около 200 заявок на оформление сельской ипотеки под 2,7% годовых и последующий подбор объекта недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба федеральной компании "Этажи".

"Предварительный анализ показывает, что тюменцы планируют купить не только недвижимость на сельских территориях Тюменской области, но и приобрести по данной программе квартиры и дома в пригороде Санкт-Петербурге, а также в Краснодарском крае, в том числе и на Черноморском побережье, - пояснила заместитель руководителя ипотечного департамента компании "Этажи" Татьяна Решетникова. - В программе пока нет ограничений на географическое расположение объекта недвижимости, главное условие - он должен находиться на сельских территориях, которые утвердил каждый субъект Российской Федерации".

Первые займы по льготной сельской ипотеке, доступной и для городских жителей, в Тюмени могут согласовать уже 6 марта. По данным специалистов центра недвижимости и ипотеки компании "Этажи", часть заявок прошла первичную проверку в банке и сейчас проводится окончательное их согласование и ожидается окончательный ответ.

В Тюменской области помимо земельных участков под строительство дома, готовых домов и займов на завершение строительства, можно рассмотреть вопрос приобретения недвижимости в Заводоуковске и Заводоуковском городском округе, которые были включены в программу сельской ипотеки, как сельские агломерации. Эксперты в сфере недвижимости прогнозирует рост спроса на жилую недвижимость в Заводоуковске, в том числе со стороны жителей автономных округов, а также увеличение интереса застройщиков к данным территориям, как перспективным с точки зрения ввода жилья и его реализации по льготной программе. Что касается стоимости земельных участков, эксперты не исключают, ее рост в краткосрочной перспективе от 5 до 15 процентов, в зависимости от локации.

В целом по сельской ипотеке можно приобрести квартиры более чем в 37 жилых комплексах в пригороде Санкт-Петербурга, а также в 1 тыс. 687 населенных пунктах Краснодарского края, в том числе в районе курортных зон Анапы, Сочи, Туапсе, Адлера, Геленджика, Новороссийска.

Сельская ипотека – это одна из составляющих государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий", которая вступила в силу с 1 января 2020 года. В период 2020-2025 годов на улучшение условий жизни и труда селян государство направит 2,3 трлн рублей.

Главных целей, как отмечают специалисты, у программы три. Во-первых, сохранить долю сельского населения на уровне не менее 25,3% от общего количества россиян. Во-вторых, соотношение среднемесячных ресурсов у сельского и городского домохозяйства должно быть не менее 80%. То есть обычная сельская семья должна зарабатывать примерно 4/5 от заработка средней городской. И в -третьих, благоустроенных жилых помещений в сёлах и деревнях должно стать не меньше половины от общей площади. Кроме того, обещаны и различные социальные блага вроде доступного жилья, качественной и своевременной медицинской помощи, образования и развития инфраструктуры. Так или иначе, изменения должны коснуться 37 млн человек.