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Победителей семейного фестиваля ГТО определили в Тюмени

Спорт, 11:49 09 марта 2020

ЦСП72 | Фото: ЦСП72

7 и 8 марта города Тюмени Областной фестиваль ГТО среди семейных команд состоялся в Легкоатлетическом манеже в Тюмени 7 и 8 марта. В соревнованиях приняли участие 23 команды в составе папа, мама, дочка или сын, бабушка или дедушка, сообщает ЦСП72.

В первый день участники соревновались в выполнении нормативов многоборья ГТО в командном зачете и личном первенстве в возрастных ступенях. Во второй день соревнований семьи проверили свои силы в эстафете ГТО.

Лучшими по итогам эстафеты ГТО стали семья Добрыдень из Упоровского района; на втором месте – семья Молоковы из Исетского района, а на третьем месте – семья Серебряковы из Ишимского района.

В командном первенстве Областного фестиваля ВФСК ГТО среди семейных команд места разделились следующим образом:

1 место – Тюмень, семья Окуневы;

2 место – Исетский район, семья Молоковы;

3 место – Ишим, семья Корзун.

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# ГТО , легкоатлетический манеж

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