Водитель иномарки сбил школьника на улице Олимпийской в Тюмени

| Фото: Управление ГИБДД по Тюменской области | Фото: Управление ГИБДД по Тюменской области

11-летнего школьника сбил водитель автомобиля Ford на ул. Олимпийской в Тюмени утром 10 марта, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Ребенок попал под колеса автомобиля на нерегулируемом пешеходном переходе. 62-летний водитель Ford поясняет, что не заметил ребенка, бегущего через пешеходный переход. В то же время, один из очевидцев ДТП сообщил, что мальчик шел по переходу пешком, а водитель не предпринял попыток его объехать.

По предварительным данным мальчик получил травму. Обстоятельства происшествия выясняются.

В областной Госавтоинспекции отмечают, что с начала 2020 года в Тюменской области дорожные травмы на нерегулируемых пешеходных переходах получили восемь детей. ГИБДД призывает водителей быть внимательнее и заранее тормозить, подъезжая к "зебрам".