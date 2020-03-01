Серию публикаций о Великой Отечественной войне начали в ТюмГУ

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Серию публикаций по истории Второй мировой войны начали в преддверии 75-й годовщины Великой Победы в "Вестнике Тюменского государственного университета". Ее открывает статья доктора филологических наук, профессора кафедры английского языка ТюмГУ Елены Бруновой в соавторстве с заведующим Усадьбой "Богородицкое" Музея-заповедника А. С. Грибоедова "Хмелита" Игорем Михайловым, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

В этом материале авторы раскрывают преступления оккупационного режима нацистской Германии на территории Вяземского района Смоленской области. Ученые считают, что, "несмотря на прошедшие десятилетия, история Великой Отечественной войны изучена еще далеко не полностью. В условиях существования многочисленных мифов вокруг Великой Отечественной войны… возникает необходимость изучения конкретных фактов трагического периода оккупации".

С полным текстом статьи можно познакомиться на страницах журнала "Вестник Тюменского государственного университета. Гуманитарные исследования. Humanitates", № 4 за 2019 год.