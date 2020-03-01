Водитель грузовика отправился в колонию-поселение за смерть пешехода в Тюмени

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

На год и девять месяцев суд отправил в колонию-поселение водителя грузовика за смертельное ДТП в Тюмени, сообщает региональная прокуратура.

Как следует из материалов уголовного дела, ночью 13 сентября 2019 года житель Тюмени ехал на грузовом автомобиле со скоростью более 100 километров в час. На нерегулируемом пешеходном переходе на ул. Монтажников он насмерть сбил 21-летнего тюменца.

Суд назначил подсудимому наказание - год и девять месяцев в колонии-поселении, а также на два года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.